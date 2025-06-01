Какое наказание ждет оголяющихся на дорогах женщин

Юрист Ольшанский: Если по вине голой женщины произойдет авария, ее арестуют

Случаи с публичным обнажением женщин на дорогах происходят в России все чаще. Если по ее вине произойдет ДТП, женщину привлекут по статье за мелкое хулиганство, рассказал почетный адвокат России Леонид Ольшанский.

Он пояснил, что, если женщины выбегают на проезжую часть полностью голыми, это мелкое хулиганство (статья 20.1. КоАП РФ).

«Это все равно что встать перед домом и использовать эту ситуацию в качестве туалета. Поэтому не имеет значения, она на тротуаре голая пляшет или на проезжей части», – отметил адвокат.

За мелкое хулиганство полагается административная ответственность в виде штрафа и административного ареста на срок до 15 суток. Если женщина в голом виде танцует на дороге, ее будут наказывать, как пешехода.

Если подобные действия мешают проезду транспорта, то это считается нарушением правил дорожного движения. Юрист сообщил, что, если по вине голой женщины происходит авария, нужно вызывать инспекторов ГИБДД, которые проведут проверку и признают ее виновной. Если женщина просто пыталась спровоцировать ДТП, но это не удалось, это будет считаться грубым нарушением ПДД, рассказал Ольшанский.

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Источник: «Газета.Ru»