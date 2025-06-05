50-летнюю «копейку» в идеальном состоянии выставили на продажу: стоит недешево

В России в продаже появился ВАЗ-2101 1974 г. в. за 1,5 млн рублей

В Новокузнецке Кемеровской области продают ВАЗ-2101 1974 года выпуска за 1,5 млн рублей.

Уточняется, что автомобиль в родной краске, прошел все ТО и обслуживался у дилера.

Пробег составляет около 60 тыс. км.

Автомобиль оснащен 1,3-литровым бензиновым мотором мощностью 69 л.с., МКП, привод задний.

ВАЗ-2101 1974 г. в.

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Источник: Авито Авто