50-летнюю «копейку» в идеальном состоянии выставили на продажу: стоит недешево
В России в продаже появился ВАЗ-2101 1974 г. в. за 1,5 млн рублей
В Новокузнецке Кемеровской области продают ВАЗ-2101 1974 года выпуска за 1,5 млн рублей.
Уточняется, что автомобиль в родной краске, прошел все ТО и обслуживался у дилера.
Пробег составляет около 60 тыс. км.
Автомобиль оснащен 1,3-литровым бензиновым мотором мощностью 69 л.с., МКП, привод задний.
ВАЗ-2101 1974 г. в.
Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появились новые семиместные Toyota Veloz по цене от 3,15 млн рублей.
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Источник: Авито Авто
Фото:Авито
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05.06.2025
Фото:Авито
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