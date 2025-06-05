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Российский рынок захлестнули поддельные запчасти

Доля контрафактных автозапчастей на рынке России выросла на 37%

В России доля подделок в сегменте автозапчастей за последние три года увеличилась более чем на З0%, сообщили в компании TKM International Consulting.

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Директор по развитию компании Александр Ковин сообщил, что за три года сотрудники фирмы изъяли более полумиллиона контрафактных деталей. Так, в 2022-м было выявлено 130 тыс. подделок, в 2023-м – 180 тыс., в 2024-м – 190 тыс. То есть, рост за три года составил 37,5%.

Ковин пояснил, что чаще всего подделывают масла, свечи, фильтры, детали тормозной системы и другие виды автокомпонентов. Это во многом обусловлено приостановкой сотрудничества иностранных правообладателей с РФ, рассказал он.

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Ранее «За рулем» сообщал, что в России СТО получат доступ к технической документации автопроизводителей.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 458
05.06.2025 
Фото:Depositphotos
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