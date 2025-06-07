На российском рынке появился недорогой просторный кроссовер Volkswagen

Новые кроссоверы Volkswagen Tharu предлагаются в РФ по цене от 2,49 млн рублей

Несмотря на уход Volkswagen из российского рынка, ассортимент автомобилей не пострадал, а, наоборот, стал богаче благодаря развитию параллельного импорта.

Например, кроссовер Tharu, ранее доступный исключительно на китайском рынке, теперь предлагается в России по привлекательной цене – от 2 492 000 рублей.

Покупка Tharu обойдется значительно дешевле, чем у его аналогов. Например, Geely Atlas стартует с 3 512 990 рублей, Jetta VS5 – от 2 952 000 рублей, а Jaecoo J7 в базовой версии 2024 года стоит от 2 959 900 рублей.

Volkswagen Tharu

Лучшие предложения по Volkswagen Tharu поступают под заказ. Компания из Новосибирска предлагает его в богатой комплектации по минимальной цене 2 492 000 рублей. Этот кроссовер укомплектован кожаным салоном, панорамной крышей, цифровой «приборкой», электрорегулировками кресел и мультимедией.

Другие компании предлагают похожие варианты с различными расцветками и ценами: в Омске – за 2 940 000 рублей, в Волгограде – за 3 150 000 рублей. Все эти машины имеют 1,5-литровый турбомотор TSI мощностью 160 л.с. и семиступенчатый «робот» DQ200 с передним приводом.

В то же время, модели Volkswagen Tharu, доступные из наличия, имеют более мощный 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 186 л.с., другой «робот» DQ381 и полный привод. Цены на такие варианты варьируются от 3 900 000 рублей во Владикавказе до 4 890 000 рублей в Екатеринбурге.

Напомним, что актуальный рестайлинговый Volkswagen Tharu производится на совместном предприятии SAIC-Volkswagen в Китае с весны 2023 года и получил стилистические обновления, включая новую решетку радиатора и модернизированные фары. По своим размерам он сопоставим с Skoda Karoq и Volkswagen Taos, но превышает их по длине колесной базы на 5 см.

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Источник: Автоновости дня