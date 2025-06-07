В Россию привезли новый надежный седан Volkswagen по цене Весты

Новые седаны Volkswagen Lavida XR предлагаются в РФ по цене от 1,7 млн рублей

Для тех, кто хочет приобрести новую иномарку, но ограничен в бюджете, параллельный импорт предлагает множество моделей с китайского рынка.

Один из таких автомобилей – седан Volkswagen Lavida XR, цена которого стартует от 1,7 миллиона рублей на одном из сайтов объявлений.

Если сравнить эту цену с новыми Lada, то, например, седан Vesta в максимальной комплектации Techno с моторами 1,6 литра и 106 л.с. стоит от 1 885 000 рублей. Модель с мотором 1,6 литра и 122 л.с., а также вариатором, обойдется еще дороже – 1 960 000 рублей.

Volkswagen Lavida XR

Новый Lavida XR доступен в Новосибирске по цене 1 677 267 рублей (данная стоимость была указана с учетом курса юаня на день публикации объявления). Информация о комплектации отсутствует, однако отмечается, что цена включает все необходимые расходы и документы для растаможки машины.

Аналогичные предложения о покупке этого седана можно найти в Иваново, где его можно заказать за примерно ту же сумму. В этом случае автомобиль будет в базовой комплектации, включающей тканевый салон, кондиционер, цифровую панель приборов, мультируль, медиацентр с большим сенсорным экраном, светодиодные фары и литые диски.

Цены на такой седан варьируются: за минимальную цену он предлагается в Владивостоке – 1 740 000 рублей, в Москве за 1 925 000 рублей, в Тюмени за 1 930 000 рублей, в Уфе за 1 948 000 рублей и в Краснодаре за 2 010 000 рублей.

На данный момент в наличии новый Volkswagen Lavida XR продаётся значительно дороже – единственный экземпляр в Стерлитамаке стоит 2 849 000 рублей без учета трейд-ин.

Интерьер Volkswagen Lavida XR

Все обсуждаемые модели оснащены 1,5-литровым бензиновым мотором MPI мощностью 112 л.с., который является вариацией атмосферного мотора CWVA от «российских» моделей Skoda и Volkswagen. Двигатель работает по циклу Отто и сочетается с шестиступенчатым автоматом.

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Источник: Автоновости дня