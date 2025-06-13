Новая версия популярного японского кроссовера произвела неожиданный фурор на рынке

Число предзаказов на гибридный Subaru Forester в Японии достигло 15 000 за месяц

Гибридный Subaru Forester на базе 2,5-литрового двигателя, разработанный с использованием технологий Toyota, стал настоящим хитом в Японии.

Предзаказы на новую модель стартовали 3 апреля 2025 года, и уже через месяц было зафиксировано 11 146 заказов. К 31 мая общее количество заявок достигло порядка 15 000, что существенно превышает изначально запланированные продажи в 2400 единиц в месяц.

Этот уровень предзаказов является рекордным для Forester в Японии. Если говорить о всех предзаказах на автомобили Subaru, то это второй по величине результат за всю историю компании, уступающий только ажиотажу вокруг Legacy второго поколения в марте 1997 года, когда было оформлено 14 509 заказов за месяц.

Subaru Forester

Из-за высокой популярности срок доставки гибридного Forester составляет около года. Однако причина длительного ожидания не только в большом спросе: завод также модернизируется для подготовки к производству модели Trailseeker, что влияет на выпуск Forester. Для сравнения, сроки поставки версии с 1,8-литровым турбомотором составляют 3-4 месяца.

Интерьер Subaru Forester

На японском портале BestCarWeb сообщается, что Subaru предпринимает шаги для увеличения объемов производства. Однако, насколько реально сократить время ожидания, в компании пока не уточнили.

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Источник: BestCarWeb