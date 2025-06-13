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Новая версия популярного японского кроссовера произвела неожиданный фурор на рынке

Число предзаказов на гибридный Subaru Forester в Японии достигло 15 000 за месяц

Гибридный Subaru Forester на базе 2,5-литрового двигателя, разработанный с использованием технологий Toyota, стал настоящим хитом в Японии.

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Предзаказы на новую модель стартовали 3 апреля 2025 года, и уже через месяц было зафиксировано 11 146 заказов. К 31 мая общее количество заявок достигло порядка 15 000, что существенно превышает изначально запланированные продажи в 2400 единиц в месяц.

Этот уровень предзаказов является рекордным для Forester в Японии. Если говорить о всех предзаказах на автомобили Subaru, то это второй по величине результат за всю историю компании, уступающий только ажиотажу вокруг Legacy второго поколения в марте 1997 года, когда было оформлено 14 509 заказов за месяц.

Subaru Forester
Subaru Forester
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Из-за высокой популярности срок доставки гибридного Forester составляет около года. Однако причина длительного ожидания не только в большом спросе: завод также модернизируется для подготовки к производству модели Trailseeker, что влияет на выпуск Forester. Для сравнения, сроки поставки версии с 1,8-литровым турбомотором составляют 3-4 месяца.

Интерьер Subaru Forester
Интерьер Subaru Forester

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На японском портале BestCarWeb сообщается, что Subaru предпринимает шаги для увеличения объемов производства. Однако, насколько реально сократить время ожидания, в компании пока не уточнили.

Источник: BestCarWeb

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Лежнин Роман
Фото:Subaru
Количество просмотров 16748
13.06.2025 
Фото:Subaru
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Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+21