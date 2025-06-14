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В России запретят продавать машины без «карт спасения»: к чему это приведет?

Автоюрист Воропаев: ввод «карт спасения» сделает авто незначительно дороже

В России активно рассматривается возможность запрета на продажу автомобилей без так называемых «карт спасения».

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Этот документ неоднократно демонстрировал свою важность для спасателей, так как помогает им быстро определить, где следует разрезать кузов автомобиля для извлечения пострадавших в случае ДТП. В то же время автоюрист Лев Воропаев отметил, что для автопроизводителей не возникнет трудностей с предоставлением этих карт, однако введение такой инициативы, скорее всего, повлияет на рост цен и доступность некоторых моделей.

На данный момент «карта спасения» не является обязательным документом для получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС); например, китайские автомобили обычно не имеют такого документа.

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Воропаев также отметил, что российские спасатели способны креативно подходить к своей работе и могут извлечь пострадавших из машины без этой карты, но наличие документа сказывается на времени, необходимом для оказания помощи.

Эксперт предостерег, что, если инициатива по введению карт будет реализована, это создаст дополнительный административный барьер, что приведет к незначительному увеличению стоимости автомобилей и снижению доступности некоторых марок.

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Однако, по его мнению, влияние будет незначительным, так как выполнение этого требования не потребует от производителей серьезных усилий. Они постараются адаптироваться быстро, чтобы не потерять возможность продавать автомобили на российском рынке, заключил Воропаев.

Источник: 360.ru

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Лежнин Роман
Фото:Илья Московец/URA.RU/ТАСС
Количество просмотров 687
14.06.2025 
Фото:Илья Московец/URA.RU/ТАСС
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