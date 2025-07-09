Низкий расход, зимний пакет, официальная гарантия — крутая новинка уже в России

Exeed начал продажи гибридного купе Exlantix ES в России с гарантией 8 лет

Бренд Exeed объявил о начале поставок первой партии новых гибридных купе Exlantix ES российским дилерам.

Эта модель сочетает в себе высокую производительность и достойный уровень комфорта, представляя собой «технологический прорыв в сегменте гибридов», как сообщили в пресс-службе компании.

Первая тысяча клиентов, приобретающих Exlantix ES, получит в подарок комплексное решение для зарядки, которое обеспечит полную энергетическую независимость. Комплект включает настенную зарядную станцию на 11 кВт с функцией удаленного управления, универсальное портативное зарядное устройство на 220 В и 380 В, а также компактное устройство весом 1,5 кг, превращающее автомобиль в мобильную электростанцию мощностью до 4 кВт.

Exlantix ES

Автомобиль приводится в движение системой последовательного гибрида REEV с 1,5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами общей мощностью 469 л.с. и крутящим моментом 634 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,6 секунды. Батарея на 40 кВт·ч обеспечивает пробег до 180-185 км на электротяге, а также суммарный запас хода в 1231 км с учетом полного бака топлива (по WLTP).

Дизайн Exlantix ES получил международные награды, включая iF Design Award и MUSE Design Award. Автомобиль выделяется спортивным стилем, низким кузовом и 20-дюймовыми дисками.

Машина прошла тестирование в российских условиях и обладает зимним пакетом, включающим обогрев всех сидений и руля. Уникальная гарантия на Exlantix ES составляет 8 лет или 200 тыс. км пробега, а на электродвигатели – 8 лет или 160 тыс. км.

Интерьер Exlantix ES

Владельцы Exlantix ES смогут воспользоваться множеством привилегий, таких как бесплатные парковки в крупных городах, услуги автоконсьержа, круглосуточная поддержка и приоритетное обращение на сервис. Старт продаж запланирован на летний сезон по цене 5 990 000 рублей, предзаказ уже открыт на официальных сайтах.

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Источник: Автоновости дня