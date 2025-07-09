#
Где сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
JAC T9
9 июля
Названы самые популярные пикапы первого полугодия 2025 года
Сергей Целиков: Great Wall уступил лидерство по...
Наш билет в бизнес-класс — сделано по уму (и без скромности)
9 июля
Наш билет в бизнес-класс — сделано по уму (и без скромности)
На Петербургский международный экономический...
В России начнут выпускать новые двигатели и коробки передач для машин
9 июля
В России начнут выпускать новые двигатели и коробки передач для машин
«Автотор» локализует производство моторов и...

Низкий расход, зимний пакет, официальная гарантия — крутая новинка уже в России

Exeed начал продажи гибридного купе Exlantix ES в России с гарантией 8 лет

Бренд Exeed объявил о начале поставок первой партии новых гибридных купе Exlantix ES российским дилерам.

Рекомендуем
Лада Веста 1.8 с новой коробкой: как едет? Сколько стоит?

Эта модель сочетает в себе высокую производительность и достойный уровень комфорта, представляя собой «технологический прорыв в сегменте гибридов», как сообщили в пресс-службе компании.

Первая тысяча клиентов, приобретающих Exlantix ES, получит в подарок комплексное решение для зарядки, которое обеспечит полную энергетическую независимость. Комплект включает настенную зарядную станцию на 11 кВт с функцией удаленного управления, универсальное портативное зарядное устройство на 220 В и 380 В, а также компактное устройство весом 1,5 кг, превращающее автомобиль в мобильную электростанцию мощностью до 4 кВт.

Exlantix ES
Exlantix ES
Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Автомобиль приводится в движение системой последовательного гибрида REEV с 1,5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами общей мощностью 469 л.с. и крутящим моментом 634 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,6 секунды. Батарея на 40 кВт·ч обеспечивает пробег до 180-185 км на электротяге, а также суммарный запас хода в 1231 км с учетом полного бака топлива (по WLTP).

Дизайн Exlantix ES получил международные награды, включая iF Design Award и MUSE Design Award. Автомобиль выделяется спортивным стилем, низким кузовом и 20-дюймовыми дисками.

Машина прошла тестирование в российских условиях и обладает зимним пакетом, включающим обогрев всех сидений и руля. Уникальная гарантия на Exlantix ES составляет 8 лет или 200 тыс. км пробега, а на электродвигатели – 8 лет или 160 тыс. км.

Интерьер Exlantix ES
Интерьер Exlantix ES

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Владельцы Exlantix ES смогут воспользоваться множеством привилегий, таких как бесплатные парковки в крупных городах, услуги автоконсьержа, круглосуточная поддержка и приоритетное обращение на сервис. Старт продаж запланирован на летний сезон по цене 5 990 000 рублей, предзаказ уже открыт на официальных сайтах.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Exeed
Количество просмотров 25
09.07.2025 
Фото:Exeed
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Exlantix ES

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв