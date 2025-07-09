Почему так дорого: из чего складывается цена китайского автомобиля в России

РОАД: стоимость китайского авто в России на 40% состоит из пошлин и сборов

Цена импортированного из КНР автомобиля в России на 35% состоит из стоимости самой машины и на 40% из пошлин и сборов, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры (РОАД).

На примере китайского автомобиля Jetta VA3 стоимостью около 2,5 млн рублей в ассоциации пояснили, что лишь 900 тыс. рублей – это стоимость самой машины. Свыше 1 млн из итоговой цены приходится на коммерческий утильсбор, таможенные пошлину и сбор, НДС и акциз.

Маржа дистрибьютора и дилера составляет в общей сложности 280 тыс. рублей, еще 350 тыс. рублей составят расходы на транспортировку автомобиля в РФ.

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Belgee установила новый недельный рекорд продаж в РФ.

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Источник: «Прайм»