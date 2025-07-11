Европейские авто в Казахстане: кто на самом деле их покупает?

Продажи автомобилей европейских брендов в Казахстане обеспечивают россияне

В Казахстане европейские марки уже давно не входят в топы продаж, уступая корейским, китайским брендам и Chevrolet. Тем не менее, на рынке официально представлено более десятка европейских производителей, и их результаты сильно разнятся: одни демонстрируют стабильные продажи, а другие за пять месяцев 2025 года реализовали меньше десяти автомобилей.

Если рассматривать европейский сегмент в целом, без разделения на премиум и массовые марки, то лидерами продаж стали Skoda, BMW и Mercedes-Benz. Причeм Skoda продала больше, чем все остальные европейские бренды. вместе взятые: 924 автомобиля из 1772 (без учeта лeгкой коммерческой техники).

Огромную роль в этих продажах играют покупатели из России. По данным «Автостата», только 463 Skoda Kodiaq с января по май 2025 года были вывезены из Казахстана в РФ.

BMW с начала года реализовала 207 автомобилей – на 33,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года (155 машин). Однако в 2023-м продажи были значительно выше – 698 единиц, включая 319 BMW X5 (что на 100+ больше, чем общий объем продаж BMW в 2025 году).

Mercedes-Benz занял третье место с 178 проданными авто, что на 29% меньше, чем годом ранее. Интересно, что самой популярной моделью стал G-Class (43 единицы), включая электромобиль G 580, поставки которого начались в 2025 году.

В числе аутсайдеров – Renault, Alfa Romeo и Opel. Renault продала всего один Koleos корейской сборки, Alfa Romeo – по одному Stelvio и Giulia, а Opel реализовал лишь три Crossland.

Статус продаж Citroën остается неясным: бренд присутствует на рынке, но официальных данных нет. В ассортименте только C3 Aircross 2023 года.

Таким образом, европейские бренды в Казахстане во многом зависят от спроса со стороны России, тогда как местные автолюбители предпочитают корейские, китайские марки и Chevrolet локальной сборки.

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Источник: kolesa.kz