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В Россию привезли один из самых мощных и проходимых автомобилей в мире

На российском рынке представлен RAM 1500 RHO с дизельным мотором на 540 л.с.

На российском рынке стал доступен новый RAM 1500 RHO – один из самых мощных и проходимых пикапов в мире.

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Его цена в Москве составляет 12,5 миллионов рублей. Под капотом RAM 1500 RHO расположен 3,0-литровый дизельный двигатель Hurricane Twin Turbo, который развивает 540 л.с.

Мощность передается на колеса через 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода с понижающей передачей. Среди других важных характеристик стоит отметить высокий дорожный просвет в 30 см, задний мост Dana 60 с блокировкой дифференциала и режим Baja, который позволяет перераспределить до 75% крутящего момента на заднюю ось.

RAM 1500 RHO
RAM 1500 RHO

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RAM 1500 RHO также отличается максимальным уровнем оснащения: интерьер отделан натуральной кожей, передние кресла обладают функциями вентиляции, подогрева и массажа.

Интерьер RAM 1500 RHO
Интерьер RAM 1500 RHO

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В автомобиле установлена звуковая система Harman Kardon с 19 динамиками. Среди технологий можно выделить цифровую приборную панель, дисплей для переднего пассажира, системы распознавания дорожных знаков и кругового обзора, а также адаптивный круиз-контроль.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:RAM
13.07.2025 
Фото:RAM
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