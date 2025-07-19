Самый навороченный и большой седан Hyundai уже едет в Россию

Флагманский седан Hyundai Grandeur появится в продаже в РФ за 6,69 млн рублей

В Россию доставили партию седанов Hyundai Grandeur VII поколения 2025 года, которые являются флагманской моделью компании.

Автомобили уже направляются к дилеру в Самаре, а цена для топовой комплектации Calligraphy с максимальным набором оборудования составляет 6,69 млн рублей.

Grandeur оснащен бензиновым двигателем Smartstream G2.5 GDI мощностью 198 л.с., который работает совместно с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и имеет передний привод.

Hyundai Grandeur

В комплектацию входят система кругового обзора, мониторинг слепых зон, доводчики дверей, премиальная аудиосистема, а также подогрев и вентиляция всех сидений.

Интерьер Hyundai Grandeur

Особенностью комплектации Calligraphy является уникальный внешний пакет Black Exterior, а информационно-развлекательная система поддерживает обновления по воздуху.

Габариты Hyundai Grandeur 2025 составляют 5035х1880х1460 мм, а колесная база равна 2895 мм. Эта модель сопоставима по размерам с седанами таких марок, как BMW 5-Series и Mercedes-Benz E-класса.

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Источник: SpeedMe