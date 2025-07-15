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Минск заявил о готовности обслуживать свои автобусы в Санкт-Петербурге

Лукашенко предложил обслуживать поставляемые в Петербург автобусы из Беларуси

Специалисты из Беларуси готовы предоставлять техническое обслуживание автобусов, которые поставляются в Санкт-Петербург.

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Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором города Александром Бегловым. Лукашенко отметил, что Санкт-Петербург заинтересован в закупках пассажирской и коммунальной техники из Беларуси.

«Мы это можем осуществлять. Мы это делаем, это основа наших торгово-экономических отношений с вашим городом. Мы будем стараться так, чтобы даже те, кто в этом очень заинтересован», – добавил он, упомянув, что следует минимизировать возможности для оппозиционных СМИ, которые могут использовать случаи неисправностей техники в своих целях.
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Президент также подчеркнул, что в случае необходимости Беларусь готова взять на себя ответственность за техническое обслуживание проданной городу техники, заявив, что эксплуатация должна быть на высоком уровне и не следует перекладывать ответственность на других.

Источник: ТАСС

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 15
15.07.2025 
Фото:Depositphotos
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