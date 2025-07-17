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Новый крупный и технологичный внедорожник готовится к выходу на рынок

IM Motors представила внедорожник IM LS9: габариты, характеристики и конкуренты

Представлен новый полноразмерный внедорожник IM LS9 от компании IM Motors, который появится на рынке в четвертом квартале этого года.

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Он станет конкурентом моделей Li L9 и Denza N9. IM Motors – это совместное предприятие SAIC и Alibaba, его модельный ряд представлен автомобилями IM L6, LS6, LS7 и L7.

IM LS9, который имеет размеры 5279х2000х1806 мм и колесную базу в 3160 мм, рассчитан на шесть мест и имеет снаряженную массу 2695 кг. Потребители смогут выбрать шины размерностью 255/50 R20, 265/45 R21 и HL265/40 R22, согласно данным Министерства транспорта Китая.

IM LS9
IM LS9

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После презентации в китайском MIIT были опубликованы официальные изображения IM LS9. Его дизайн включает закрытую переднюю часть, выразительные рельефные линии на капоте и Т-образные фары, а также световую полосу, проходящую вдоль всего кузова.

Хромированные элементы присутствуют на бамперах, боковых юбках и оконных рамах. Кроме того, присутствуют скрытые дверные ручки, люк в крыше и лидар.

IM LS9
IM LS9

Под капотом будет установлен двигатель объемом 1,5 литра (модель 15FNE), развивающий мощность 114 кВт (153 л.с.), в паре с двумя электродвигателями – один на 160 кВт (215 л.с.), другой на 230 кВт (308 л.с.). Максимальная скорость автомобиля составит 220 км/ч.

IM LS9
IM LS9

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IM LS9 будет снабжен аккумулятором Freevoy отCATL, который обеспечит автопробег на чистой электроэнергии до 450 км, и технологией X-by-Wire третьего поколения от IM Motors, которая позволит управлять передней и задней осью, а также векторным распределением мощности на все четыре колеса.

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 4
17.07.2025 
Фото:CarNewsChina
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