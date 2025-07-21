Россияне покупают все меньше автомобилей: эксперты объяснили причины спада

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Ренат Тюктеев: уменьшение ключевой ставки на 4-5% подстегнет авторынок России

Продажи новых автомобилей в июне оказались низкими по сравнению с маем и не соответствовали ожиданиям, поскольку не было факторов для их увеличения.

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Ключевая ставка снизилась лишь на 1%, что не оказало значительного влияния на рынок автокредитов, отметил в интервью «Автостату» замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Он объяснил, что существенное положительное воздействие может оказать уменьшение ключевой ставки на 4-5%. Это могло бы стимулировать отложенный спрос и направление части сбережений населения из депозитов в автопромышленность. Волею обстоятельств, программы по стимулированию продаж активно действуют, скидки достигли максимума, а запасы автомобилей у дилеров сократились на 15% за полгода.

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Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич также заметил, что снижение ставки на 1% не привело к улучшениям, но продление акций, предложенных производителями и дистрибьюторами, помогло сохранить объемы продаж на прежнем уровне, несмотря на отпускной сезон.

Андрей Ольховский, глава «Автодома», добавил, что факторы, влияющие на российский авторынок, в июне остались такими же, как и в мае: высокая стоимость кредитов и ограничения по их выдаче со стороны банков. Несмотря на небольшое различие в количестве рабочих дней между маем и июнем, начавшийся сезон отпусков отразился на продажах. Снижение ключевой ставки на 1% не изменило цену автокредитов, что негативно повлиял на спрос и посещаемость автосалонов.

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Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий заверил, что текущая ситуация подтвердила: спрос генерирует тот, кто продолжает распродажи. Бренды, которые слегка сокращают поддержку, теряют 15-20% контрактов. В конце концов, после длинных выходных дистрибьюторам и дилерам пришлось «спасать» месяц, усилив кредитные программы и привлекая дилеров для выполнения месячных и квартальных планов по продажам.

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Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1081
21.07.2025 
Фото:Depositphotos
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