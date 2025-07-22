Официальные продажи нового добротного кроссовера стартуют в РФ уже этой осенью

Поставки Geely Galaxy Starship 7 EM-i в РФ начнутся в октябре-ноябре 2025 года

Geely готовит запуск гибридного кроссовера Galaxy Starship 7 EM-i на российском рынке, первые поставки ожидаются в октябре-ноябре 2025 года.

Это не абсолютно новая модель, а гибридная версия уже известного в стране электромобиля Geely Galaxy EX5, который представляет собой первый автомобиль этой марки с аккумулятором, ресурс которого составляет 1 миллион километров.

Сейчас идет процесс сертификации для России, автомобиль проходит под заводским номером P145, хотя его окончательное название (скорее всего, Geely EX5 EM-i или EX5 PHEV) пока не определено.

Geely Galaxy Starship 7 EM-i

Кроссовер построен на платформе GEA с размерами 4740×1905×1685 мм и колесной базой 2755 мм. В России он будет доступен в двух комплектациях: Pro и Max.

Версия Pro оснащена 18-дюймовыми колесами, зимним пакетом и камерой заднего вида, а версия Max дополнена 19-дюймовыми дисками, панорамной крышей, электроприводом багажника, подогревом задних сидений, системой помощи водителю ADAS, проекционным дисплеем и аудиосистемой Flyme Sound.

Покупателям будет доступно шесть оттенков кузова: черный, серый, голубой, серебристый, зеленый (металлик) и белый, а интерьер можно выбрать в коричневом или темно-синем исполнении.

Geely Galaxy Starship 7 EM-i

Что касается силовой установки, то Galaxy Starship 7 EM-i оснащен последовательным гибридом (PHEV) с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 99 л.с. (для России) и передним электромотором мощностью 218 л.с. Аккумулятор обладает емкостью 18,4 кВт·ч, а общий запас хода достигает 940 км по циклу WLTP.

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Источник: Китайские автомобили