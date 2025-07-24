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Как продлить жизнь летним шинам? Советы эксперта

Эксперт Погуляев перечислил ошибки водителей, сокращающие ресурс летних шин

В летнее время владельцы автомобилей часто совершают ошибки, которые пагубно сказываются на состоянии шин. Николай Погуляев, эксперт по шинам и владелец сети автосервисов Fit Service, делится своими рекомендациями по правильной эксплуатации.

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Одной из главных причин ускоренного износа летних шин является неправильное давление. При недостаточном давлении шина под нагрузкой автомобиля встречается с износом боковых частей и плечевых зон протектора, что также ухудшает управляемость и увеличивает расход топлива.

В жаркие дни это может привести к перегреву покрышки. Если же шины перекачаны, то у них быстрее изнашивается центральная часть протектора и ухудшается сцепление с дорогой. Погуляев советует регулярно проверять давление и соблюдать рекомендации производителя.

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Перегруз автомобиля также отрицательно влияет на ресурсы шин: из-за лишней нагрузки они деформируются и перегреваются, что может привести к их разрыву на больших скоростях.

Агрессивный стиль вождения с резкими маневрами или торможениями, а также пробуксовки могут быстро стереть резину, особенно в жару, когда асфальт нагревается.

Для продления срока службы шин необходимо следовать простым правилам хранения в несезонный период – их следует хранить в темном и сухом месте с умеренной температурой и влажностью, желательно воспользовавшись услугами центров хранения.

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Еще одной распространенной ошибкой водителей является пренебрежение балансировкой и проверкой геометрии. Неправильные настройки приводят к неравномерному износу и вибрациям, которые негативно сказываются на автомобиле.

Некоторые владельцы автомобилей также не меняют шины вовремя: как слишком ранняя, так и запоздалая замена может быть опасной. Например, использование зимней резины летом приводит к ее быстрому изнашиванию из-за «плавления» в жару.

В заключение Погуляев подчеркивает важность выбора шин в зависимости от условий эксплуатации. Например, покрышки для городских дорог не подходят для бездорожья, а внедорожные шины не следует ставить на легковые автомобили.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 21
24.07.2025 
Фото:Unsplash
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