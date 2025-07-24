Самый большой внедорожник Toyota обновился и стал комфортнее

Toyota представила обновленный внедорожник Sequoia 2026 с улучшенным оснащением

Toyota представила обновленный внедорожник Sequoia 2026 модельного года, который стал более комфортным и подорожал.

Toyota Sequoia 2026

Внешние изменения включают новый цвет Wave Maker, который эксклюзивен для версии Sequoia TRD Pro.

Внутри обновления более значительные: все комплектации теперь оборудованы электроприводом для складывания третьего ряда сидений. Вариант Limited заменил синтетическую обивку SofTex на натуральную кожу, доступную в черном с белой прострочкой или сером с черной прострочкой.

Интерьер Toyota Sequoia 2026

Топовая версия Capstone получила новый интерьер с текстурированными деталями, коричневыми вставками и логотипами Capstone, а отделка из серого ореха заменила прежнюю коричневую.

Интерьер Toyota Sequoia 2026

Все модели Toyota Sequoia 2026 оснащаются единственной силовой установкой – гибридом на базе 3,4-литрового V6 с двойным турбонаддувом, тяговой батареей на 1,87 кВтч и 10-ступенчатой АКП с интегрированным электромотором. Общая мощность составила 443 л.с., доступны версии как с задним, так и с полным приводом.

Стартовая цена нового Sequoia возросла на 1600 долларов, до 64 025 долларов, а для топовой версии Capstone она составляет 84 435 долларов, что на 520 долларов больше по сравнению с предыдущей моделью.

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Источник: Carscoops