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Эксперт: Июль будет самым успешным для авторынка России в этом году

Сергей Целиков прогнозирует продажи до 115 тысяч автомобилей в России в июле

Руководитель «Автостата» Сергей Целиков рассказал о своем прогнозе по продажам автомобилей в июле, отметив, что этот месяц станет самым успешным для авторынка в 2025 году.

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За первые три недели июля было продано более 75 тыс. автомобилей. Если такая динамика сохранится, ожидается, что за оставшиеся полторы недели будет реализовано еще 35-40 тыс. машин.

Прогнозируемое количество продаж составляет 110-115 тыс. автомобилей, что на 25% больше по сравнению с июнем.

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Основной лидер по продажам в текущем месяце – Chery, которая за три недели реализовала больше автомобилей, чем за весь июнь: 8905 против 8858. Также на высоком уровне продаж находятся бренды Belgee и GAC. У Xcite результаты почти полностью повторяют июньские показатели.

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Целиков добавил, что «переходящие продажи» в последние дни месяца могут составить около 4-6 тысяч авто. Однако даже без учета этого фактора статистика демонстрирует рост активности на авторынке, что может быть связано с акциями и скидками.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 12
24.07.2025 
Фото:Depositphotos
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