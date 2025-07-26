Changan расширит российский ассортимент двумя добротными кроссоверами

Changan анонсировала кроссоверы X5 Plus и обновленный CS75 Plus для России

Китайская компания Changan планирует увеличить свое присутствие на российском рынке, выпустив сразу две новинки.

Changan X5 Plus

Осенью 2025 года в продажу поступит новый кроссовер X5 Plus, который ориентирован на молодежную аудиторию. Информацию о скором выходе X5 Plus подтвердили представители пресс-службы Changan. Подробности пока отсутствуют, но предполагается, что это может быть рестайлинговая версия существующей модели.

Кроссовер Changan X5 Plus будет отличаться тремя экранами на передней панели. В отличие от Geely Monjaro, у него справа от цифровой приборной панели будет располагаться сенсорный экран медиасистемы, а слева – дополнительный дисплей для помощи водителю.

Changan X5 Plus

Размеры X5 Plus аналогичны популярным в России моделям Changan CS55 Plus и Uni-S.

Интерьер Changan X5 Plus

В Китае X5 Plus комплектуется 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 188 л.с. с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и передним приводом.

Помимо этого, в текущем году Changan также намерен вывести на российский рынок четвертое поколение кроссовера CS75 Plus, который будет оснащен классическим 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода с муфтой BorgWarner.

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Источник: Autonews