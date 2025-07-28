В Россию привезли новые надежные седаны Toyota по очень привлекательной цене

Седаны Toyota Belta предлагаются на рынке России по цене от 1,85 млн рублей

На российском рынке появились доступные седаны Toyota Belta. Эти автомобили относятся к тому же классу, что и Lada Iskra и Solaris HC (бывший Hyundai Solaris), и предлагаются по сопоставимой цене.

Toyota Belta – название, которое может показаться знакомым, но уже подзабытое; тем не менее, в рамках сотрудничества Toyota и Suzuki оно вновь получило жизнь, будучи присвоенным модели Ciaz.

Оба варианта производятся на заводе Maruti Suzuki в Индии.

На продажу выставлены Toyota Belta с пробегом чуть более пяти тысяч километров.

Toyota Belta

В базовой комплектации имеются подогрев передних сидений, велюровый салон, мультимедиа на последней версии Android, климат-контроль, парктроники, камера заднего вида и литые диски.

Toyota Belta

Автомобиль оснащён 105-сильным атмосферным двигателем и четырехступенчатым автоматом, а его цена составляет 1,6 миллиона рублей.

Кроме того, предлагается «беспробежная» Toyota Belta с аналогичными характеристиками мотор-коробка, но в более дорогом исполнении, включающем кожаный салон и расширенный набор опций, за 1,85 миллиона рублей. Обратите внимание, что хотя автомобили новые, они были выпущены в 2022 году.

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Источник: Российская газета