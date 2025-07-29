Новый седан для России проходит испытания на самых популярных гоночных треках

Exeed завершила третий раунд испытаний Exlantix ES на треке в Кувейте

Команда Exeed завершила третий раунд трековых испытаний своего нового купе Exlantix ES на автодроме в Кувейте. Это испытание стало третьим успешным шагом для бренда после заездов на международной трассе в Чжэцзяне и автодроме в Дубае.

Электрическая версия Exlantix ES прошла серию интенсивных испытаний и продемонстрировала выдающуюся динамику разгона с 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды. Такие результаты стали возможны благодаря очень низкому коэффициенту аэродинамического сопротивления 0,205 и максимальному крутящему моменту на колесах, который достигает 8000 Нм.

Испытания в сложных условиях гоночной трассы позволяют выявить достоинства и недостатки автомобиля. Для электрической версии Exlantix ES это еще один шанс продемонстрировать свои сильные стороны: интеллектуальная пневматическая подвеска IAS и электромагнитная система амортизации CDC, которые работают вместе, позволяют изменять дорожный просвет и жесткость амортизации в реальном времени в зависимости от состояния трассы и стиля вождения.

Exlantix ES

Двухрежимный электрический задний спойлер автоматически выдвигается при высоких скоростях, что улучшает прижимное усилие и устойчивость автомобиля. Эффективная система рекуперативного торможения обеспечивает уверенное торможение в сложных условиях. По мнению производителя, подвеска автомобиля идеально сбалансирована, что обеспечивает отличную устойчивость на трассе и комфорт при повседневной эксплуатации.

Модель Exlantix ES проходит интенсивные испытания на лучших гоночных трассах планеты, используясь как полигон для оптимизации и проверки своих гоночных качеств. В будущем Exeed планирует провести подобные испытания на гоночных трассах Казахстана и Египта.

В России уже доступная для продажи гибридная версия Exlantix ES будет протестирована 31 июля на популярной гоночной трассе Moscow Raceway. Кроме динамических характеристик, на треке бренд Exeed представит своего робота Mornine, использующего передовые интеллектуальные технологии.

Exlantix ES

Напомним, что «российский» Exlantix ES работает на базе системы последовательного гибрида REEV, разработанной инженерами Exeed. В ее состав входят 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора, которые обеспечивают суммарную мощность 469 л.с. и 634 Нм крутящего момента, позволяя разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 4,6 секунды.

На все автомобили Exlantix в России действует официальная заводская гарантия на срок 8 лет или 200 тыс. км пробега. На электродвигатели, блоки управления и тяговую батарею она также ограничена 8 годами или 160 000 км пробега.

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Источник: Автоновости дня