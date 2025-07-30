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Бренд Hyundai готовит шикарный седан с просторным салоном и богатым оснащением

Hyundai представит обновленный Grandeur в конце 2025 года

Hyundai готовит к выходу обновленную версию своего премиального седана Grandeur, которая уже проходит дорожные испытания.

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Официальная презентация автомобиля ожидается в конце 2025 или начале 2026 года, и предполагается, что стоимость новой модели вырастет примерно на 2 млн корейских вон (около 1,5 тыс. долларов) по сравнению с текущей версией.

Первый прототип обновленного Grandeur был заснят в Корее в камуфляже, что затрудняет понимание изменений в дизайне. Внутри автомобиля ожидаются некоторые доработки: рулевое колесо станет компактнее, центральный дисплей немного уменьшится, а рычаг КП будет размещен выше, для удобства.

Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
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Также планируется установить двойную беспроводную зарядку для смартфонов, обновить вентиляционные дефлекторы и реорганизовать внутреннее пространство.

Интерьер Hyundai Grandeur
Интерьер Hyundai Grandeur

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Что касается технических характеристик, то они останутся прежними: в базовой версии будет 2,5-литровый бензиновый двигатель (198 л.с.), более дорогие варианты оснастят 3,5-литровым V6 (300 л.с.), а также появится гибридная система с мощностью 230 л.с., работающая на базе 1,6-литрового турбомотора. Пока не планируется выпуск полностью электрической версии седана.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 8
30.07.2025 
Фото:Hyundai
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