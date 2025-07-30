Бренд Hyundai готовит шикарный седан с просторным салоном и богатым оснащением
Hyundai готовит к выходу обновленную версию своего премиального седана Grandeur, которая уже проходит дорожные испытания.
Официальная презентация автомобиля ожидается в конце 2025 или начале 2026 года, и предполагается, что стоимость новой модели вырастет примерно на 2 млн корейских вон (около 1,5 тыс. долларов) по сравнению с текущей версией.
Первый прототип обновленного Grandeur был заснят в Корее в камуфляже, что затрудняет понимание изменений в дизайне. Внутри автомобиля ожидаются некоторые доработки: рулевое колесо станет компактнее, центральный дисплей немного уменьшится, а рычаг КП будет размещен выше, для удобства.
Также планируется установить двойную беспроводную зарядку для смартфонов, обновить вентиляционные дефлекторы и реорганизовать внутреннее пространство.
Что касается технических характеристик, то они останутся прежними: в базовой версии будет 2,5-литровый бензиновый двигатель (198 л.с.), более дорогие варианты оснастят 3,5-литровым V6 (300 л.с.), а также появится гибридная система с мощностью 230 л.с., работающая на базе 1,6-литрового турбомотора. Пока не планируется выпуск полностью электрической версии седана.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: SpeedMe