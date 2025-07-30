Рамный внедорожник и семейный минивэн: в РФ перепишут цены на два добротных авто

Минивэн и внедорожник BAW подорожают в России из-за изменений в схемах поставок

В России ожидается значительное увеличение цен на автомобили BAW, которые ввозятся по параллельному импорту.

Стоимость моделей вырастет примерно на 500 000 рублей из-за изменений в схемах поставок. После получения сертификата ОТТС в конце августа поставки будут организованы через компанию «Дилер Азия Авто», что вызовет дополнительные расходы, включая коммерческий утилизационный сбор. Это касается как минивэна BAW MPV, так и рамного внедорожника BAW 212.

BAW MPV

После повышения цена на минивэн BAW MPV достигнет около 3 095 000 рублей. Этот автомобиль предлагается в двух комплектациях: ME117-1 и ME117-2, каждая из которых оборудована 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 144 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Ранее цены на эти комплектации были 2 495 000 и 2 649 000 рублей соответственно. Автомобиль ориентирован на практичное использование и имеет задний привод.

Стоимость рамного внедорожника BAW 212 в «средней» комплектации Adventurer Rus, адаптированной для российского рынка, составит примерно 3 895 000 рублей. В настоящее время модель представлена в трех версиях: Mechanist (2 945 000 рублей), Adventurer Rus (3 395 000 рублей) и Long Wind (3 649 000 рублей).

BAW 212

Внедорожник укомплектован 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 238 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом типа Part-Time с неразрезными мостами.

На все автомобили BAW, ввозимые по параллельному импорту, предоставляется гарантия сроком на 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

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Источник: Автоновости дня