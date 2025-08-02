#
Это самые надежные автомобили с пробегом: список из 10 моделей

Lexus NX стал самым надежным автомобилем на вторичном рынке в Великобритании

Компактный кроссовер Lexus NX стал лидером по надежности на вторичном рынке Великобритании, согласно результатам нового опроса, проведенного страховой компанией MotorEasy в сотрудничестве с порталом WhatCar, в котором участвовали почти 30 тысяч автовладельцев.

Lexus NX
Lexus NX

Lexus NX, выпущенный в период с 2014 по 2021 год, получил максимальную оценку за надежность – 100%, поскольку ни один из владельцев не столкнулся с неисправностями и не обращался к дилерам за помощью в течение последних двух лет.

Это уже второй год подряд, когда модель занимает первое место среди самых надежных семейных SUV. В отличие от прошлого года, когда 2% владельцев сталкивались с мелкими проблемами, в этом году об отказах не было сообщено ни разу.

Toyota Aygo X
Toyota Aygo X
Также 100% надежности продемонстрировал компактный кроссовер Toyota Aygo X, который производится с 2021 года и по настоящее время. Он признан самой надежной малогабаритной моделью на британском рынке и является отличным выбором для начинающих автомобилистов, нуждающихся в доступном автомобиле с низкой стоимостью владения.

Mini Countryman
Mini Countryman

Третье место в рейтинге самых надежных автомобилей на вторичном рынке занял Mini Countryman 2017-2024 года выпуска с оценкой 99,7%. Лишь 2% опрошенных владельцев сообщили о каких-либо проблемах, причем они в основном касались незначительных дефектов кузова, которые были решены производителем менее чем за неделю.

Источник: WhatCar

02.08.2025 
