Как избежать неожиданного и досадного штрафа за нарушение ПДД?

Анна Уткина перечислила нарушения, за которые можно получить неожиданный штраф

Самое большое заблуждение любого водителя – уверенность в том, что он безупречно водит и точно знает ПДД.

Однако даже на знакомых участках дорого легко нарваться на досадный штраф. Эксперт Анна Уткина рассказала о ситуациях, в которых нужно быть особенно внимательным.

Естественно, правило №1 – это беспрекословное соблюдение ПДД. Однако в реальности не все так просто, поэтому ориентироваться нужно по ситуации.

Комментарий эксперта

Анна Уткина, Директор департамента коммуникаций ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр:

– Избежать штрафов ГИБДД вполне возможно, если следовать нескольким простым рекомендациям. Обязательно соблюдайте скоростной режим. Превышение скорости – одна из самых распространенных причин штрафов. Необходимо следить за дорожными знаками и не превышать установленный лимит. Ведь даже небольшое превышение может быть зафиксировано камерами.

Неправильная парковка – это еще один частый повод для штрафов. Следует избегать остановки в запрещенных местах, на пешеходных переходах, тротуарах и местах для инвалидов. Нужно всегда использовать ремень безопасности. Ведь это не только требование закона, но и важная мера безопасности. Штраф за непристегнутый ремень может быть неприятным сюрпризом.

За рулем не следует разговаривать по телефону. Использование мобильного без гарнитуры во время движения запрещено. Если нужно поговорить, то пользуйтесь устройством «hands-free» или остановитесь в безопасном месте.

Автовладельцам необходимо следить за техническим состоянием автомобиля. Неисправности в авто, такие как неработающие фары или стоп-сигналы, могут стать причиной штрафа. Регулярно проверяйте техническое состояние и своевременно устраняйте неисправности.

В городе не следует выезжать на выделенную полосу для автобусов и маршруток. За это нарушение предусмотрен штраф. Даже короткий заезд на специально выделенную полосу может обойтись в несколько тысяч рублей.

Также автовладельцу нужно следить за сроками страховки на авто и водительского удостоверения. Права или полис, у которых закончился срок действия, – повод для штрафа. Следует проверять актуальность всех документов заранее, особенно перед дальними поездками.