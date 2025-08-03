Появились новые фото роскошного конкурента Rolls-Royce Cullinan от BYD
Появились новые живые фотографии роскошного внедорожника Yangwang U8L – увеличенной версии модели U8, выпущенной брендом BYD. Уже начался прием предварительных заказов на новый автомобиль.
Модель выделяется ценой в 1 300 000 юаней, что соответствует примерно 14,4 млн рублей. Это чудо техники позиционируется как альтернатива Rolls-Royce Cullinan и поражает своими размерами и характеристиками, включая четырёхмоторную установку мощностью 1180 л.с. и детали отделки с позолотой.
Yangwang U8L является флагманским автомобилем с системой EREV, длина которого составляет 5400 мм, а колёсная база – 3250 мм.
Интерьер с конфигурацией посадки 2+2+2 укомплектован креслами с функциями вентиляции, подогрева и массажа, тремя дисплеями спереди, затемняющимися окнами второго ряда и потолочным экраном. Центральное место в интерьере занимает цифровая консоль, а снаружи U8L отличает двустворчатая задняя дверь, золотая эмблема и диски диаметром 23 дюйма.
Под капотом располагается 2-литровый бензиновый двигатель, который выполняет роль генератора, в паре с четырьмя электромоторами, общая мощность которых достигает 880 кВт (1180 л.с.) и крутящий момент 1280 Н∙м. Ускорение до 100 км/ч происходит за 3,6 секунды.
Автомобиль также оснащён активной гидравлической подвеской Disus-P, карбон-керамическими тормозами и системой автопилота DiPilot 600, включающей три лидара. По смешанному циклу запас хода составляет до 1000 км.
Источник: CarNewsChina