Добротный кроссовер Toyota снова можно купить в России по цене Лады

Новые кроссоверы Toyota Raize продают в России по цене от 2 млн рублей

Субкомпактный кроссовер Toyota Raize, разработанный с акцентом на Индию и другие развивающиеся рынки, теперь можно приобрести и в России. Новинка предлагается как в наличии, так и под заказ, однако минимальная цена составляет 2 000 000 рублей.

Для сравнения, кросс-седан Lada Vesta Cross в самой дорогой комплектации Techno с 122-сильным двигателем и вариатором стоит от 2 077 000 рублей, а цена на кросс-универсал Vesta SW Cross с аналогичным оборудованием также начинается с 2 077 000 рублей.

Поставщик из Омска установил ориентировочную цену в 2 000 000 рублей за новый Toyota Raize, который можно заказать. В объявлении указано, что автомобиль прибудет с атмосферным двигателем мощностью 87 л. с. и объемом 1,2 литра, а также с вариатором. Привод у данного кроссовера только передний, независимо от комплектации.

Toyota Raize

Несмотря на праворульную компоновку (в связи с японским импортом) и тканевый салон, оснащение автомобиля вполне приемлемо для его класса: присутствует мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, электростеклоподъемники, крепления ISOFIX на заднем диване, подлокотник с боксом, подстаканники, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и подогрев передних сидений.

Также у Toyota Raize имеется однозонный климат-контроль, светодиодные дневные ходовые огни с противотуманками, многофункциональный руль, цифровая приборная панель, адаптивный круиз-контроль, обеспечивающий автоматическое поддержание дистанции до впереди идущего транспорта, система удержания в полосе и ряд других функций.

Цена этого кроссовера в Улан-Удэ, который предлагается из наличия, составляет 2 050 000 рублей, а в Хабаровске – 2 060 000 рублей. Леворульные версии стоят дороже: например, сингапурская сборка оценена в 2 350 000 рублей в Екатеринбурге, а индонезийские машины стоят 2 400 000 рублей.

Интерьер Toyota Raize

В Омске цены на новые Toyota Raize достигают 2 485 000 рублей, в Сочи – 2 490 000 рублей, в Москве – от 2 590 000 рублей, а в Магнитогорске – от 3 000 000 рублей.

Кроме одного автомобиля за 2 000 000 рублей, остальные оснащены 1,0-литровым трехцилиндровым бензиновым турбомотором 1KR-VET мощностью 98 л. с. и вариатором D-CVT. Средний расход топлива в смешанном цикле составляет 5,37 литра на 100 км.

Источник: Автоновости дня