#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Больше Камри, дешевле Лады — отличный седан приехал на российский рынок

В России стартовали продажи Chevrolet Malibu XL по цене от 1,9 млн рублей

На российском рынке появились новые бизнес-седаны Chevrolet Malibu XL, которые превышают по длине даже Toyota Camry. Интересно, что их стоимость ниже, чем у базовой версии самой дорогой Lada – Aura. На одном из сайтов объявлений такие автомобили можно купить от 1,9 миллиона рублей.

Рекомендуем
Эти изменения ждут водителей в августе 2025 года

Минимальная цена на новый Chevrolet Malibu XL с китайского рынка составляет 1 890 000 рублей и доступна в Иркутске и Омске. В этих городах его предлагает один профессиональный продавец, который предлагает автомобиль с кожаным салоном, кожаным многофункциональным рулевым колесом, бесключевым доступом и кнопкой запуска двигателя, а также панорамной крышей с люком и мультимедийной системой с сенсорным дисплеем.

Chevrolet Malibu XL
Chevrolet Malibu XL

Дополнительно, такие автомобили обычно имеют круиз-контроль, камеру заднего вида, двухзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади, систему фильтрации воздуха и пакет активной безопасности (ADAS), включающий системы предупреждения о лобовых столкновениях, выезде из полосы, обнаружении пешеходов и мониторинга слепых зон.

Chevrolet Malibu XL
Chevrolet Malibu XL
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Для сравнения, Lada Aura, которая является удлиненной и модернизированной версией модели Vesta, начинается от 2 599 000 рублей в базовой комплектации Premier и от 2 799 000 рублей в топовой версии Status. Интересно, что даже LADA Vesta стоит дороже Malibu – самая дорогая версия с вариатором и 122-сильным мотором стоит 1 960 000 рублей.

Интерьер Chevrolet Malibu XL
Интерьер Chevrolet Malibu XL

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Во Владивостоке новый Malibu XL предлагается по более высоким ценам – от 2 000 000 до 2 350 000 рублей. Доступны автомобили в черном и белом цветах, но технически они одинаковы: все седаны оснащены 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 169 л. с. (250 Нм) и девятиступенчатым автоматом.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 175432
03.08.2025 
Фото:Chevrolet
Поделиться:
Оцените материал:
+1