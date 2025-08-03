Больше Камри, дешевле Лады — отличный седан приехал на российский рынок

В России стартовали продажи Chevrolet Malibu XL по цене от 1,9 млн рублей

На российском рынке появились новые бизнес-седаны Chevrolet Malibu XL, которые превышают по длине даже Toyota Camry. Интересно, что их стоимость ниже, чем у базовой версии самой дорогой Lada – Aura. На одном из сайтов объявлений такие автомобили можно купить от 1,9 миллиона рублей.

Минимальная цена на новый Chevrolet Malibu XL с китайского рынка составляет 1 890 000 рублей и доступна в Иркутске и Омске. В этих городах его предлагает один профессиональный продавец, который предлагает автомобиль с кожаным салоном, кожаным многофункциональным рулевым колесом, бесключевым доступом и кнопкой запуска двигателя, а также панорамной крышей с люком и мультимедийной системой с сенсорным дисплеем.

Chevrolet Malibu XL

Дополнительно, такие автомобили обычно имеют круиз-контроль, камеру заднего вида, двухзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади, систему фильтрации воздуха и пакет активной безопасности (ADAS), включающий системы предупреждения о лобовых столкновениях, выезде из полосы, обнаружении пешеходов и мониторинга слепых зон.

Chevrolet Malibu XL

Для сравнения, Lada Aura, которая является удлиненной и модернизированной версией модели Vesta, начинается от 2 599 000 рублей в базовой комплектации Premier и от 2 799 000 рублей в топовой версии Status. Интересно, что даже LADA Vesta стоит дороже Malibu – самая дорогая версия с вариатором и 122-сильным мотором стоит 1 960 000 рублей.

Интерьер Chevrolet Malibu XL

Во Владивостоке новый Malibu XL предлагается по более высоким ценам – от 2 000 000 до 2 350 000 рублей. Доступны автомобили в черном и белом цветах, но технически они одинаковы: все седаны оснащены 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 169 л. с. (250 Нм) и девятиступенчатым автоматом.

Источник: Автоновости дня