В России скоро появится новый экономичный внедорожник

В Абу-Даби представили новый полноприводный внедорожник iCaur V27 от Chery

В Абу-Даби прошла презентация первого автомобиля бренда iCaur, который принадлежит компании Chery.

Раритет или автохлам: как будут избавлять от старых машин наши дороги

На показе был представлен полноразмерный внедорожник iCaur V27, однако детальные технические характеристики станут известны позже. По предварительным данным, внедорожник оснастят гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового турбомотора, при этом общая мощность двух электромоторов составит 456 л.с. На одном заряде электрической системы автомобиль сможет проехать до 200 км, а общий запас хода достигнет 1000 км.

iCaur V27
iCaur V27
Внешне V27 напоминает как Land Cruiser Prado 250, так и Land Rover Defender, но имеет и свои уникальные особенности: крыша разделена на две части, а по бокам расположены продольные люки, подобные тем, что использовались на японских минивэнах 90-х годов.

Интересной деталью является передний поворотник, размещенный в крыле, а не в бампере или фаре. Также внедорожник выделяется своеобразными колесными арками, где нижняя часть выполнена из неокрашенного пластика, а верхняя – из окрашенного металла. Открывающаяся вбок пятая дверь с запасным колесом добавляет серьезности дизайну.

iCaur V27
iCaur V27

Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

С небольшими свесами и практически плоским днищем iCaur V27 прекрасно подходит для бездорожья, однако его основа – платформа с несущим кузовом, а не рамная конструкция, как у Land Cruiser Prado 250 и Land Rover Defender. Длина автомобиля составляет 4,8-4,9 метра, а колесная база – около 2,9 метра.

Бренд iCaur нацелен на экспорт и будет представлен на рынках Ближнего Востока, Европы, России и стран Юго-Восточной Азии. Chery планирует открыть 2000 дилерских центров в 100 странах мира.

Источник: Китайские автомобили

Лежнин Роман
Фото:DongCheDi
04.08.2025 
Фото:DongCheDi
