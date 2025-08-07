Надежный европейский кроссовер с рынка Китая можно купить по хорошей цене

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах Skoda Kamiq

Российский авторынок сегодня практически полностью заполнен китайскими брендами.

После ухода многих мировых производителей выбор новых автомобилей резко сократился. Однако даже в таких условиях в страну продолжают поступать модели некитайских марок, причем по вполне приемлемым ценам.

Skoda Kamiq

Один из таких примеров – Skoda Kamiq, компактный кроссовер, который по габаритам близок к Toyota Corolla Cross, но предлагает более просторный салон и багажник. Интересно, что в Россию поставляется именно китайская версия модели, которая заметно отличается от европейской.

Kamiq построен на проверенной платформе PQ34, которая ведет свою историю еще со времен Volkswagen Golf IV. Эта архитектура зарекомендовала себя как надежная и неприхотливая в эксплуатации.

Под капотом установлен атмосферный 1.5-литровый двигатель мощностью 109 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом Aisin.

Skoda Kamiq

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– Слабым место можно назвать двигатель. Под капотом стоит безальтернативный атмосферный мотор объемом полтора литра и мощностью 109 л.с.

Работает мотор вместе с 6-ступенчатым автоматом Aisin – одним из самых долговечных и предсказуемых на рынке.

Цены на Skoda Kamiq лежат в диапазоне от 2,6 млн до 3 млн рублей.

О других автомобилях из подборки «некитайцев» читайте здесь.