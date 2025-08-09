#
Знаменитый Touareg уйдет в историю: Volkswagen снимает его с производства

Volkswagen анонсировал прекращение производства кроссовера Touareg в 2026 году

Volkswagen собирается прекратить производство своего флагманского кроссовера Touareg, исходя из информации от инсайдеров, которая появилась на сайте Autocar.

Ожидается, что последний экземпляр модели будет выпущен в 2026 году.

Touareg был представлен в 2002 году и создавался совместно с Porsche Cayenne, что дало возможность Porsche представить свой первый крупный кроссовер, а Volkswagen повысить свой престиж при помощи модели, схожей с Phaeton.

Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Прямого преемника у Touareg не будет, его замена – более доступный Volkswagen Tayron, который не будет иметь той же премиальной нотки.

Кроме того, Volkswagen также объявил о завершении выпуска электрической модели ID. 5, представленную в 2021 году, которая не смогла добиться популярности, особенно на китайском рынке, и будет снята с производства в 2027 году.

Источник: Autocar

Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
09.08.2025 
Фото:Volkswagen
Отзывы о Volkswagen Touareg (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Touareg  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Хорошо едет, отличная пневмоподвеска, удобный салон, дизель на одном баке может более 1000 км проехать
Недостатки:
Содержание и ремонт не дешевы
Комментарий:
В целом правда, но по собственному опыту на дизеле течет не задний сальник кв, а уплотнения крышек, если пробег >150к есть смысл сразу цепь менять (она сзади двигателя), Дизель также требует регулярной чиски впуска после EGR/.Мне также пришлось гидротрансформатор ремонтироватьна пробеге 100к
+2