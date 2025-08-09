Знаменитый Touareg уйдет в историю: Volkswagen снимает его с производства

Volkswagen анонсировал прекращение производства кроссовера Touareg в 2026 году

Volkswagen собирается прекратить производство своего флагманского кроссовера Touareg, исходя из информации от инсайдеров, которая появилась на сайте Autocar.

Ожидается, что последний экземпляр модели будет выпущен в 2026 году.

Touareg был представлен в 2002 году и создавался совместно с Porsche Cayenne, что дало возможность Porsche представить свой первый крупный кроссовер, а Volkswagen повысить свой престиж при помощи модели, схожей с Phaeton.

Volkswagen Touareg

Прямого преемника у Touareg не будет, его замена – более доступный Volkswagen Tayron, который не будет иметь той же премиальной нотки.

Кроме того, Volkswagen также объявил о завершении выпуска электрической модели ID. 5, представленную в 2021 году, которая не смогла добиться популярности, особенно на китайском рынке, и будет снята с производства в 2027 году.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Autocar