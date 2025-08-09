Volkswagen возвращается к истокам: знакомые названия моделей и физические кнопки

Volkswagen откажется от суббренда ID для электрокаров и вернет физические кнопки

Концерн Volkswagen решил отказаться от обозначения своих электромобилей под суббрендом ID, вернувшись к традиционным названию моделей, таким как Golf, Tiguan и Polo.

Об этом объявил генеральный директор Томас Шефер. По информации немецких СМИ, работники компании тепло восприняли это решение.

Первым автомобилем в рамках новой стратегии станет компактный электромобиль, цена которого составит около 25 000 евро, предположительно получивший название Polo вместо ранее анонсированного ID.2.

Спортивные версии GTX будут переименованы в GTI и R, а модели ID.3 и ID.4 будут заменены на электрические Golf и Tiguan. На данный момент сроки появления новых моделей не названы, однако Volkswagen активно разрабатывает прототипы, включая новинку Golf GTI на базе платформы SSP.

Кроме того, компания обновит дизайн и эргономику своих автомобилей, отказавшись от сенсорных кнопок в пользу физических для улучшения удобства.

Volkswagen стремится сделать электромобили более понятными для потребителей, используя знакомые названия и традиционный стиль. Это часть стратегии по увеличению объемов продаж, особенно в условиях жесткой конкуренции с китайскими брендами, такими как BYD, и Tesla, которые наращивают свои позиции на европейском рынке, где доля Volkswagen в сегменте электромобилей в 2024 году ожидаемо сократится.

Источник: 32cars