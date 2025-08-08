Вот сколько потеряли автопроизводители из-за Трампа: цифра шокирует

The Wall Street Journal: автобренды потеряли около $12 млрд из-за пошлин Трампа

Крупные автопроизводители понесли потери на сумму около $12 миллиардов из-за новых торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом весной 2025 года, согласно подсчетам The Wall Street Journal.

Это наибольшие убытки для автомобильной отрасли с момента пандемии COVID-19. В списке пострадавших оказались 14 крупнейших мировых компаний, включая Toyota, Volkswagen, Ford и Stellantis, которые недосчитались $11,8 миллиардов.

Наибольшие убытки зафиксировала японская компания Toyota, потерявшая более $3 миллиардов, однако, как показывает недавний квартальный отчет, на ее финансовые результаты это не повлияло сильно.

В то же время, наименьшие потери от тарифов понесла американская Tesla, около $300 миллионов.

Трамп ввел 25-процентные пошлины на все автомобили, произведенные за пределами США, полагая, что это поможет американской автомобильной промышленности развиваться. Тариф касается импортируемых легковых автомобилей, включая различные их типы и комплектующие, такие как двигатели и электрические компоненты.

Некоторые автопроизводители, такие как Mitsubishi, Audi и Volkswagen, уже сообщили о прекращении поставок автомобилей в США из-за этих пошлин.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: The Wall Street Journal