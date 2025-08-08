#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Вот сколько потеряли автопроизводители из-за Трампа: цифра шокирует

The Wall Street Journal: автобренды потеряли около $12 млрд из-за пошлин Трампа

Крупные автопроизводители понесли потери на сумму около $12 миллиардов из-за новых торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом весной 2025 года, согласно подсчетам The Wall Street Journal.

Рекомендуем
Новый кроссовер Лада — все подробности

Это наибольшие убытки для автомобильной отрасли с момента пандемии COVID-19. В списке пострадавших оказались 14 крупнейших мировых компаний, включая Toyota, Volkswagen, Ford и Stellantis, которые недосчитались $11,8 миллиардов.

Наибольшие убытки зафиксировала японская компания Toyota, потерявшая более $3 миллиардов, однако, как показывает недавний квартальный отчет, на ее финансовые результаты это не повлияло сильно.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

В то же время, наименьшие потери от тарифов понесла американская Tesla, около $300 миллионов.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Трамп ввел 25-процентные пошлины на все автомобили, произведенные за пределами США, полагая, что это поможет американской автомобильной промышленности развиваться. Тариф касается импортируемых легковых автомобилей, включая различные их типы и комплектующие, такие как двигатели и электрические компоненты.

Некоторые автопроизводители, такие как Mitsubishi, Audi и Volkswagen, уже сообщили о прекращении поставок автомобилей в США из-за этих пошлин.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: The Wall Street Journal

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 73
08.08.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0