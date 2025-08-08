Новые версии технологичных автомобилей получили продвинутый автопилот

Запущены предпродажи обновленных моделей Luxeed R7 и S7 в Китае

В Китае начались предпродажи новых версий кроссовера Luxeed R7 и седана S7. Обе модели получили современную систему помощи водителю Huawei ADS 4.0, оснащенную 192-строчным LiDAR-сканером и 4D-радарами миллиметрового диапазона.

Luxeed R7 и Luxeed S7

Обновленный купеобразный седан Luxeed R7 выделяется новым дизайном передней части, скрытыми дверными ручками и LiDAR-сканером на крыше. Его размеры составляют 4982 мм в длину, 1981 мм в ширину и 1650 мм в высоту с колесной базой 2950 мм. Модель предлагается в электрическом варианте и в гибридной версии (EREV) с увеличенным запасом хода. Базовая цена на Luxeed R7 начинается от 268 000 юаней, что соответствует 2,9 миллиона рублей по текущему курсу.

Версия EREV оснащена двумя электродвигателями общей мощностью 512 л.с. и 1,5-литровым турбомотором. Также доступны трехкомпонентные литий-ионные или литий-железо-фосфатные батареи на 37 или 53,4 кВт·ч. Запас хода гибридной модели на электричестве колеблется от 251 до 360 километров, а максимальный пробег с заряженной батареей и полным баком составляет от 1551 до 1570 километров.

Электрическая версия Luxeed R7 предлагается как в одномоторном заднеприводном варианте с мощностью 288 л.с., так и в полноприводной двухмоторной модификации с мощностью 489 л.с.

Обновленный Luxeed S7 получил схожие изменения в экстерьере. Габариты остались прежними: 4971 мм в длину, 1963 мм в ширину и 1474 мм в высоту с колесной базой 2950 мм. Одномоторная версия оснащена силовой установкой на 393 л.с., а двухмоторная – на 665 л.с. Седан может быть оборудован аккумуляторами на 82 кВт·ч или 100 кВт·ч, обеспечивая запас хода до 855 км. Цена на Luxeed S7 начинается от 258 000 юаней, что примерно составляет 2,8 миллиона рублей по текущему курсу.

Источник: CarNewsChina