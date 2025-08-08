Рынок «китайцев» с пробегом бурно растет: этот автомобиль стал самым популярным

«Автостат»: Haval Jolion стал самым продаваемым подержанным китайским авто в РФ

Согласно данным агентства «Автостат», в первом полугодии 2025 года в России было продано 114,5 тыс. подержанных легковых автомобилей китайских марок.

Этот показатель увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то время как весь рынок подержанных автомобилей показал снижение на 0,5%, доля китайских автомобилей возросла с 2,9% до 4,2%.

При этом 70% всех проданных за полгода китайских автомобилей с пробегом приходится на пять марок. Лидирующую позицию занял Chery с 25,9 тысячами б/у машин, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте разместился Geely с 22,1 тыс. экземпляров (+35%), а замыкает тройку Haval с 15,8 тыс. машин (+71%). В топ-5 также вошли Lifan (9,1 тысячи штук; -4%) и Changan (7 тысяч штук; +115%).

В модельном рейтинге подержанных автомобилей китайских марок на первое место вышел Haval Jolion, который показал результаты в 5,1 тысячи единиц.

Haval Jolion

На втором месте оказался Geely Coolray с 4,3 тыс. машин, а прежний лидер Chery Tiggo опустился на третью строчку с 3,5 тыс. экземпляров. В пятерку также вошли Geely Monjaro и Haval F7 с показателями 3,3 и 3,1 тысячи штук соответственно.

Источник: Автостат