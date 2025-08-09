#
Ford выпустил юбилейную версию своего внедорожника в духе первого поколения

Ford анонсировал юбилейный внедорожник Bronco 60th Anniversary Edition

Компания Ford представила специальную версию своего внедорожника Bronco – 60th Anniversary Edition, приуроченную к годовщине оригинальной модели, выпущенной в 1965 году.

Ford Bronco 60th Anniversary Edition
Ford Bronco 60th Anniversary Edition

Эта новинка оформлена в классическом стиле, включая фирменную решетку радиатора с золотистыми элементами, а также два цвета кузова – Wimbledon White и Ruby Red. Модель дополнена фиксированными подножками и декоративными деталями, а на кузове размещены памятные шильдики и виниловые полосы.

Юбилейный Bronco оснащен 17-дюймовыми легкосплавными дисками с винтажными центральными колпаками, на которых указаны надписи Bucking Bronco и 1965.

Ford Bronco 60th Anniversary Edition
Ford Bronco 60th Anniversary Edition

На двери багажника установлено запасное колесо с белым ободом и красным логотипом Bronco. Интерьер автомобиля оформлен в стиле Mustang 60th Anniversary Edition с белой строчкой, кожаными сиденьями и символикой 60 на подголовниках. Также представлены обновленные подлокотники и эксклюзивные элементы отделки.

Ford Bronco 60th Anniversary Edition
Ford Bronco 60th Anniversary Edition

Модель будет доступна в конфигурации Outer Banks и предложит два двигателя на выбор: бензиновый 2,3 литра (224 кВт или 304 л.с.) и 2.7T V6 (246 кВт или 334 л.с.), оба работающие в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Версия с пакетом Sasquatch получит систему полного привода, расширенный дорожный просвет, а также блокировку дифференциалов. Предзаказы на новую модель начнутся в октябре на международных рынках.

Источник: iXBT

Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 143
09.08.2025 
Фото:ITHome
