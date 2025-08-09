Просторный салон и уникальная система полного привода: этого «японца» ждут многие

Премьера третьего поколения Subaru Levorg состоится осенью 2026 года

Японский сайт Best Car Web раскрыл детали о полностью новом спортивном универсале Subaru Levorg третьего поколения, премьерный показ которого ожидается осенью 2026 года.

Новый Levorg будет оснащён гибридной силовой установкой Subaru S:HEV, состоящей из компонентов Toyota, включая мотор и генератор из системы Toyota Hybrid System.

В рамках разработки новой трансмиссии, Subaru объединила два мотора – один отвечает за вращение колес, а другой служит генератором энергии, также в конструкцию включены передний дифференциал и электронное сцепление. Таким образом, марке удалось реализовать уникальную симметричную систему полного привода даже в гибридном варианте.

Subaru Levorg

Согласно предварительным данным, размеры нового универсала составят 4780x1820x1480 мм, а длина колесной базы будет равна 2670 мм. Его снаряженная масса составит 1680 кг.

Subaru Levorg

Автомобиль дебютирует с гибридным двигателем, где мощность бензинового двигателя составит 160 л.с., а электромотора – 120 л.с. В качестве альтернативы предусмотрен 1,8-литровый турбированный двигатель, а позднее в линейку добавят 2,4-литровый турбомотор. Ожидаемая цена третьего поколения Levorg составляет 29 тысяч долларов.

Источник: BestCarWeb