Как спасти машину от ржавчины? Вот несколько практических советов

Эксперт Титова перечислила способы защиты кузова автомобиля от коррозии

Автомобили в России за последние 5 лет подорожали настолько сильно, что позволить себе новый может далеко не каждый.

Автомобилисты вынуждены продлевать жизнь своим машинам всеми доступными средствами. Поскольку самой дорогой деталью машины является кузов, его состоянию нужно больше всего уделять внимание.

О том, какие существуют способы спасти кузов от появления ржавчины, рассказала эксперт Олеся Титова.

Комментарий эксперта

Олеся Титова, руководитель направления продвижения и поддержки продуктов компании «Передовые Платежные Решения»:

– Если ищете способы снижения риска появления ржавчины, то здесь не обойтись без регулярной мойки. Удаление грязи, соли и реагентов с поверхности кузова помогает избежать коррозии металла.

Также необходимо использование антикоррозийных составов, восковых покрытий и защитных пленок, которые увеличивают срок службы лакокрасочного покрытия.

Не стоит пренебрегать мелкими дефектами – царапины, сколы краски и прочие недостатки необходимо сразу устранять, чтобы предотвратить распространение коррозии через поврежденный участок ЛКП.

Очищайте дренажные отверстия, ведь засоры в сливных отверстиях способствуют накоплению воды внутри кузовных элементов, вызывая коррозию. Используйте герметики и мастики, они защищают уязвимые места (швы, стыки) от проникновения влаги и агрессивных веществ (реагентов).