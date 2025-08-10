Hyundai представил новый полноприводный внедорожник

Beijing Hyundai представил первый электрический внедорожник Hyundai EO

Beijing Hyundai, совместное предприятие Hyundai Motor Company и BAIC, официально объявило о запуске своего первого полностью электрического внедорожника под названием Hyundai EO, который выйдет на рынок Китая в сентябре 2025 года. Это событие знаменует начало «Года новой энергии» для компании.

В ближайшие три года Hyundai намерена выпустить более пяти моделей, работающих на электричестве, ценовой диапазон которых будет составлять от 14 000 до 42 000 долларов.

Размеры Hyundai EO составляют: длина – 4615 мм, ширина – 1875 мм, и высота – 1675 мм (или 1698 мм с рейлингами на крыше). Автомобиль будет отличаться укороченным передним свесом и увеличенной колёсной базой до 2750 мм, а также 20-дюймовыми дисками.

Hyundai EO

Hyundai EO будет доступен в переднеприводной (FWD) и полноприводной (AWD) версиях. Переднеприводная версия использует один электродвигатель мощностью 160 кВт, а полноприводная включает в себя также задний электродвигатель на 73 кВт, что в сумме дает 233 кВт (312 л.с.).

Hyundai EO

Обе версии развивают максимальную скорость до 185 км/ч. В качестве источника энергии будет использоваться литий-железо-фосфатная (LFP) батарея от FinDreams, дочерней компании BYD, с предполагаемым запасом хода до 700 км в режиме CLTC.

Также Hyundai EO оснастят системой автоматического вождения Haomo.ai с поддержкой уровня L2+.

Источник: CarNewsChina