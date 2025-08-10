#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Hyundai представил новый полноприводный внедорожник

Beijing Hyundai представил первый электрический внедорожник Hyundai EO

Beijing Hyundai, совместное предприятие Hyundai Motor Company и BAIC, официально объявило о запуске своего первого полностью электрического внедорожника под названием Hyundai EO, который выйдет на рынок Китая в сентябре 2025 года. Это событие знаменует начало «Года новой энергии» для компании.

Рекомендуем
Новый кроссовер Лада — все подробности

В ближайшие три года Hyundai намерена выпустить более пяти моделей, работающих на электричестве, ценовой диапазон которых будет составлять от 14 000 до 42 000 долларов.

Размеры Hyundai EO составляют: длина – 4615 мм, ширина – 1875 мм, и высота – 1675 мм (или 1698 мм с рейлингами на крыше). Автомобиль будет отличаться укороченным передним свесом и увеличенной колёсной базой до 2750 мм, а также 20-дюймовыми дисками.

Hyundai EO
Hyundai EO
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Hyundai EO будет доступен в переднеприводной (FWD) и полноприводной (AWD) версиях. Переднеприводная версия использует один электродвигатель мощностью 160 кВт, а полноприводная включает в себя также задний электродвигатель на 73 кВт, что в сумме дает 233 кВт (312 л.с.).

Hyundai EO
Hyundai EO

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Обе версии развивают максимальную скорость до 185 км/ч. В качестве источника энергии будет использоваться литий-железо-фосфатная (LFP) батарея от FinDreams, дочерней компании BYD, с предполагаемым запасом хода до 700 км в режиме CLTC.

Также Hyundai EO оснастят системой автоматического вождения Haomo.ai с поддержкой уровня L2+.

Источник: CarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Beijing Hyundai
Количество просмотров 22322
10.08.2025 
Фото:Beijing Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
+1