Представлена новая версия Toyota Supra с мощным 5-литровым V8

Toyota анонсировала гоночную версию GR Supra с V8 для гоночной серии Supercars

Toyota объявила о разработке гоночной модификации GR Supra, которая будет оснащена 5,0-литровым атмосферным V8 двигателем (2UR-GSE) от моделей Lexus LC 500 и IS 500. Эта версия появится в австралийской гоночной серии Supercars к 2026 году.

GR Supra V8 получит усиленный кузов, специальный аэродинамический обвес и подвеску, адаптированную для трековых условий, с мощностью около 600 л.с., что соответствует требованиям серии Supercars.

Автомобиль разрабатывался совместно с командами Walkinshaw Andretti United и Brad Jones Racing и будет доступен исключительно для трековых гонок – серийная версия для улиц не будет выпускаться.

Toyota GR Supra
Обычная дорожная версия GR Supra продолжит поставляться с 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем от BMW, который развивает 382 л.с.

Однако, как сообщили в Toyota, её выпуск будет остановлен к середине 2026 года из-за низких объемов продаж. В 2024 году в США было реализовано всего 2659 единиц Supra, в то время как лидер по доступности среди моделей Toyota, Corolla, разошлась тиражом 243 144 единицы, опередив Honda Civic.

Источник: SpeedMe

Лежнин Роман
Фото:Toyota
10.08.2025 
