Топ-3 самых востребованных подержанных авто – продаются за 2 дня

Самыми популярными авто с пробегом в июле стали Hyundai Santa Fe и Kia Rio

Аналитики Авто.ру Бизнес изучили объявления частных продавцов и выяснили: эти модели привлекали больше всего звонков уже в первые три дня после публикации.

Седан VW на 2 млн рублей дешевле немецкого оригинала: на чем сэкономили китайцы?

Учитывались авто не старше 10 лет, с пробегом до 200 000 км и без серьёзных аварий.

Первое место занял Hyundai Santa Fe 2016 года с пробегом 25 000 км – за 1,7 млн рублей его купили за 2 дня, всего по этой машине было 94 звонка. На втором месте – Kia Rio 2021 года (42 500 км) за 1,4 млн рублей: 90 звонков и продажа за те же 2 дня. Третьим стал Hyundai Solaris 2016 года (143 200 км) за 630 тыс. рублей – 74 звонка и быстрая сделка.

Среди отечественных авто быстрее всего продавались Lada Granta, Kalina и Vesta. В целом, Volkswagen, Audi, Skoda, Kia, Renault, Toyota, Volvo, Nissan и Hyundai уходили с рук максимум за два дня.

География спроса

64% самых популярных объявлений пришлось на Москву и область, 27% – на Петербург и Ленобласть. Остальные 9% распределились между Краснодарским краем, Башкортостаном и рядом других регионов.

11.08.2025 
