#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Полный привод, классический автомат — начались продажи нового кроссовера

Стартовали продажи кроссовера Exeed VX 2026 модельного года по цене 2 млн рублей

Chery начала продажи внедорожника Exeed VX 2026 модельного года, известного в Китае под названием Xingtu Lanyue, с начальной ценой 189 тыс. юаней (примерно 2 млн рублей).

Рекомендуем
Рамные внедорожники от 3,8 млн – китайские против корейского

Модель отличается обновленным дизайном и современными технологиями. Экстерьер Exeed VX 2026 включает новое оформление задней части и 20-дюймовые колесные диски. Камера заднего вида теперь обладает функцией автоматической очистки, а наружные зеркала могут проецировать световой рисунок на землю при открытии дверей.

Внутри автомобиля появилось сочетание черно-коричневой отделки и трикотажного потолка, улучшено пространство под подлокотником, а панель управления смещена вперед для удобства использования.

Exeed VX
Exeed VX
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Что касается технических характеристик, внедорожник оснащен проверенным 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 261 л.с. и с крутящим моментом 400 Нм, который разгоняет автомобиль до максимальной скорости 200 км/ч. Двигатель работает совместно с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. В более дорогих комплектациях предусмотрен полный привод и адаптивная подвеска.

Интерьер Exeed VX
Интерьер Exeed VX

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Кроме того, топовые версии оборудованы новым шасси Feiyu, которое улучшает устойчивость и комфорт во время вождения. Навигационная система AutoNavi версии 710 обладает функцией обратного отсчета времени до смены сигнала светофора. Обновлены функции памяти для сидений и зеркал, а также установлен воздушный фильтр салона стандартов PM0.3, обеспечивающий лучшее качество воздуха внутри автомобиля.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Китайские автомобили

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Exeed
Количество просмотров 10535
11.08.2025 
Фото:Exeed
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Exeed VX (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Exeed VX  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
В VX модели инженеры EXEED наконец поставили самые современные и удобные сиденья. Длинные, широкие и очень комфортные. Вам будет удобно передвигаться в данной машине даже длительное время, не зависимо от роста, веса и особенностей построения тела.
+5