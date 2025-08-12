#
Хорошо известный в России седан радикально преобразится: опубликованы фото

MIIT рассекретило детали рестайлинга седана Geely Emgrand

Компания Geely готовит обновленную версию седана Emgrand, о внешнем виде и характеристиках которой стало известно благодаря данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

Geely Emgrand 2026
Geely Emgrand 2026

Судя по изображениям из базы данных, новый Geely Emgrand будет напоминать гибридный Geely Starshine 6 и иметь схожие размеры: длина составит 4815 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1480 мм, а колесная база будет равна 2755 мм. Для сравнения, размеры Geely Starshine 6 – 4806х1886х1490 мм с колесной базой 2756 мм.

Обновленный Emgrand будет доступен с различными размерами колес: 215/60 R16, 215/55 R17 или 235/45 R18. Снаряжённая масса седана составит от 1325 до 1405 кг, а полная – от 1745 до 1820 кг.

Geely Emgrand 2026
Geely Emgrand 2026

Модель будет выпускаться с двумя вариантами силовых установок. Базовые комплектации получат атмосферный 1,5-литровый двигатель мощностью 120 л.с., тогда как более дорогие версии будут оснащены 1,5-литровым турбированным мотором на 181 л.с.

Максимальная скорость для первой версии ограничена 170 км/ч, а для второй может достигать 200 км/ч.

О дате запуска и стоимости нового Geely Emgrand в Китае, а также о возможности его появления на российском рынке пока информации нет.

Лежнин Роман
Фото:MIIT
12.08.2025 
Фото:MIIT
