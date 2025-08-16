#
На рынок вышла самая «навороченная» версия кроссовера Peugeot 2008

В Испании начались продажи Peugeot 2008 GT Exclusive с двумя силовыми агрегатами

В Испании стартовали продажи Peugeot 2008 GT Exclusive – самой продвинутой версии популярного компактного кроссовера.

Эта модель стала вершиной модели, предлагая сочетание премиум-функций и два типа электрифицированных силовых агрегатов, разработанных для повышения комфорта и соблюдения экологических стандартов.

Автомобиль получил усовершенствованный интерьер, обшитый Alcantara Mistral, а также сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем, два 10-дюймовых экрана, навигацию, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, камеру заднего вида и систему мониторинга слепых зон.

Peugeot 2008 GT Exclusive
Внешний вид дополняют 17-дюймовые легкосплавные диски, фары Full LED и яркий дизайн кузова.

Предложены две версии двигателя: бензиновый 1,2-литровый турбомотор с мощностью 145 л.с. с 48-вольтовой гибридной системой и полностью электрическая версия мощностью 156 л.с. с батареей 54 кВтч, обеспечивающей запас хода до 399 км. Цены на модель начинаются от 35 726 евро за бензиновый вариант и от 44 656 евро за электрическую версию.

Источник: SpeedMe

16.08.2025 
