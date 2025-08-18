#
26 августа
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4
26 августа
В России установлен рекорд по ввозу машин
26 августа
Максим Кадаков показал, как делают двигатели

Траты россиян на новые машины за месяц увеличились более чем на треть

Объем российского авторынка новых легковушек в июле составил 389,7 млрд рублей

В июле россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 389,7 млрд рублей, подсчитали специалисты агентства «Автостат» и компании «Газпромбанк автолизинг».

Этот результат на 35,5% превосходит июньский и является рекордом с начала 2025 года. Правда, до уровня июля 2024 года он не дотягивается на 3,7%. Если смотреть на суммарные результаты с начала года, то емкость рынка новых легковушек за семь месяцев 2025-го перевалила за 2 трлн рублей – но это все еще ниже показателей 2024-го, причем на 23%. Сможет ли нынешний «ударный» июль переломить ситуацию?

Пока говорить об этом рано, хотя тенденция понятная: по данным агентства, июльский рекорд по затратам россиян на новые машины коррелирует собственно с продажами автомобилей в штуках: по этому показателю июль тоже рекордсмен с начала года – во второй летний месяц продано 120 тысяч авто.

При этом специалисты отмечают некоторое смещение рынка в сторону более дорогих кроссоверов и внедорожников, доля которых в июле почти доросла до 72% по количеству приобретенных машин и аж до 80% – по объему затраченных средств. Это связано с акциями и кредитами, субсидируемыми дистрибьюторами, считают в «Автостате». При этом чуть ранее агентство проводило опрос о причинах снижения спроса на автомобили, и в качестве главной причины россияне назвали высокие ставки в банках. Похоже, пока одни участвуют в опросах, другие – покупают дорогие кроссоверы.

Источник: ТАСС

18.08.2025 
