Траты россиян на новые машины за месяц увеличились более чем на треть

Объем российского авторынка новых легковушек в июле составил 389,7 млрд рублей

В июле россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 389,7 млрд рублей, подсчитали специалисты агентства «Автостат» и компании «Газпромбанк автолизинг».

Этот результат на 35,5% превосходит июньский и является рекордом с начала 2025 года. Правда, до уровня июля 2024 года он не дотягивается на 3,7%. Если смотреть на суммарные результаты с начала года, то емкость рынка новых легковушек за семь месяцев 2025-го перевалила за 2 трлн рублей – но это все еще ниже показателей 2024-го, причем на 23%. Сможет ли нынешний «ударный» июль переломить ситуацию?

Пока говорить об этом рано, хотя тенденция понятная: по данным агентства, июльский рекорд по затратам россиян на новые машины коррелирует собственно с продажами автомобилей в штуках: по этому показателю июль тоже рекордсмен с начала года – во второй летний месяц продано 120 тысяч авто.

При этом специалисты отмечают некоторое смещение рынка в сторону более дорогих кроссоверов и внедорожников, доля которых в июле почти доросла до 72% по количеству приобретенных машин и аж до 80% – по объему затраченных средств. Это связано с акциями и кредитами, субсидируемыми дистрибьюторами, считают в «Автостате». При этом чуть ранее агентство проводило опрос о причинах снижения спроса на автомобили, и в качестве главной причины россияне назвали высокие ставки в банках. Похоже, пока одни участвуют в опросах, другие – покупают дорогие кроссоверы.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС