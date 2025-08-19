#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Начинается выпуск модных ретрошин с «вайтволлами»

Компания Kontio Tyres запустит в продажу специальные недорогие шины в ретростиле

Базирующаяся в Финляндии шинная компания Kontio Tyres анонсировала новинку – шины WhitePaw Vintage с белыми полосами на боковинах.

Рекомендуем
Как почернить резину и не испачкать диск? Простое решение

Новые шины были представлены на выставке Autopromotec 2025 в Болонье (Италия), где было объявлено, что продажи начнутся уже в сентябре. Модель адресована владельцам и реставраторам классических автомобилей. Конструкция шины современная, с радиальным кордом, но дизайн – в «диагональном» ретростиле: волнообразные канавки, ребристые плечевины (т.н. «корочка пирога») и небольшая ширина.

Такой подход позволяет владельцу классического авто иметь колеса с современным уровнем безопасности, комфорта и долговечности, но не жертвовать при этом аутентичностью внешнего облика.

Kontio WhitePaw Vintage
Kontio WhitePaw Vintage
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

С сентября можно будет купить WhitePaw Vintage в типоразмере 6.70 R15 для «американцев» 1950-х (например, Chevrolet Bel Air и Corvette C1), а также в типоразмере 6.00 R16 для Chevrolet, Ford и Dodge 1930-х и 1940-х годов, а также для спорткаров 1950-х – Ferrari, Jaguar и других.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

На шинах в ретростиле компания Kontio Tyres специализируется с момента своего основания в 2015-м: год спустя первой моделью стала Kontio Whitewall Classic, представленная как в два раз более дешевая по отношению к американским моделям, у которых «неоправданно высокие цены»... Кстати, шины Kontio разрабатываются в Финляндии, но производятся в КНР.

Источник: Мосавтошина, Автопоток, Express-Шина

Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 424
19.08.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
+3