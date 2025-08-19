Начинается выпуск модных ретрошин с «вайтволлами»

Компания Kontio Tyres запустит в продажу специальные недорогие шины в ретростиле

Базирующаяся в Финляндии шинная компания Kontio Tyres анонсировала новинку – шины WhitePaw Vintage с белыми полосами на боковинах.

Новые шины были представлены на выставке Autopromotec 2025 в Болонье (Италия), где было объявлено, что продажи начнутся уже в сентябре. Модель адресована владельцам и реставраторам классических автомобилей. Конструкция шины современная, с радиальным кордом, но дизайн – в «диагональном» ретростиле: волнообразные канавки, ребристые плечевины (т.н. «корочка пирога») и небольшая ширина.

Такой подход позволяет владельцу классического авто иметь колеса с современным уровнем безопасности, комфорта и долговечности, но не жертвовать при этом аутентичностью внешнего облика.

Kontio WhitePaw Vintage

С сентября можно будет купить WhitePaw Vintage в типоразмере 6.70 R15 для «американцев» 1950-х (например, Chevrolet Bel Air и Corvette C1), а также в типоразмере 6.00 R16 для Chevrolet, Ford и Dodge 1930-х и 1940-х годов, а также для спорткаров 1950-х – Ferrari, Jaguar и других.

На шинах в ретростиле компания Kontio Tyres специализируется с момента своего основания в 2015-м: год спустя первой моделью стала Kontio Whitewall Classic, представленная как в два раз более дешевая по отношению к американским моделям, у которых «неоправданно высокие цены»... Кстати, шины Kontio разрабатываются в Финляндии, но производятся в КНР.

Источник: Мосавтошина, Автопоток, Express-Шина