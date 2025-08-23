Volkswagen выпустит новую версию одного из своих самых продаваемых кроссоверов

Volkswagen представит новый T-Roc с гибридной системой на автосалоне в Мюнхене

Официальная премьера обновленного Volkswagen T-Roc запланирована на сентябрь на Мюнхенском автосалоне, однако Volkswagen уже опубликовал первый тизер нового кроссовера.

Volkswagen T-Roc

На изображении представлен черный прототип, украшенный ярко-желтым текстом. Хоть автомобиль показан только в профиль, это тот самый экземпляр, фотографии которого появились в сети несколько недель назад. Тогда были замечены значительные изменения как в передней, так и в задней части автомобиля.

T-Roc является важной моделью для Volkswagen, так как входит в число самых продаваемых автомобилей в Европе, соперничая с такими моделями, как Volkswagen Golf, Renault Clio и Dacia Sandero.

Volkswagen T-Roc

Вероятно, именно поэтому Volkswagen собирается предложить широкий ассортимент силовых установок. Впервые на этой модели будет доступна новая гибридная система, которая обеспечивает возможность работы как бензинового двигателя, так и электромотора как совместно, так и независимо друг от друга. Установка электромотора на задней оси делает кроссовер полноприводным.

Volkswagen T-Roc

Генеральный директор Volkswagen Томас Шефер отметил, что интерес к гибридным системам растет среди покупателей в Южной Америке и Китае, а также наблюдается повышенный интерес к таким технологиям в США и Европе из-за высоких цен на бензин. Гибридная система, дебютирующая на T-Roc, со временем появится и на моделях Golf и Tiguan.

Источник: Carscoops