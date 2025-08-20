#
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Популярный 171-сильный кроссовер Toyota появился в продаже: называем цены

Новые кроссоверы Toyota RAV4 продаются в России по цене от 2,3 млн рублей

В России продолжают продавать популярный кроссовер Toyota RAV4, стоимость которого начинается от 2 328 000 рублей. За столько новый переднеприводный Toyota RAV4 с атмосферным 2,0-литровым мотором и мощностью 171 л.с. можно заказать во Владивостоке.

Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

Это будет кроссовер с тканевым интерьером, электрорегулировкой передних кресел, пластиковым мультифункциональным рулем и полноценной мультимедийной системой с сенсорным экраном.

Кроссовер с тем же двигателем, однако с кожаным салоном и другим рулем, будет стоить 2 470 000 рублей во Владивостоке и 2 550 000 рублей в Москве и Томске. В Волгограде и Краснодаре его можно заказать минимум за 2 700 000 рублей.

Для версии с 2,0-литровым 149-сильным двигателем, которая доступна в Воронеже и других городах, цены начинаются от 2 970 000 рублей.

Для автомобилей из наличия цены еще более высокие. За 3 220 000 рублей новый Toyota RAV4 можно купить во Владивостоке, а 3 299 000 рублей за аналогичный кроссовер придется заплатить в Хабаровске. В Воронеже экземпляр с тем же 171-сильным мотором и полным приводом стоит 3 350 000 рублей.

Toyota RAV4
Toyota RAV4
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новый экономичный внедорожник, который не боится жары и морозов.

Фото:Toyota
20.08.2025 
Фото:Toyota
Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+54