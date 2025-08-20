Популярный 171-сильный кроссовер Toyota появился в продаже: называем цены
В России продолжают продавать популярный кроссовер Toyota RAV4, стоимость которого начинается от 2 328 000 рублей. За столько новый переднеприводный Toyota RAV4 с атмосферным 2,0-литровым мотором и мощностью 171 л.с. можно заказать во Владивостоке.
Это будет кроссовер с тканевым интерьером, электрорегулировкой передних кресел, пластиковым мультифункциональным рулем и полноценной мультимедийной системой с сенсорным экраном.
Кроссовер с тем же двигателем, однако с кожаным салоном и другим рулем, будет стоить 2 470 000 рублей во Владивостоке и 2 550 000 рублей в Москве и Томске. В Волгограде и Краснодаре его можно заказать минимум за 2 700 000 рублей.
Для версии с 2,0-литровым 149-сильным двигателем, которая доступна в Воронеже и других городах, цены начинаются от 2 970 000 рублей.
Для автомобилей из наличия цены еще более высокие. За 3 220 000 рублей новый Toyota RAV4 можно купить во Владивостоке, а 3 299 000 рублей за аналогичный кроссовер придется заплатить в Хабаровске. В Воронеже экземпляр с тем же 171-сильным мотором и полным приводом стоит 3 350 000 рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новый экономичный внедорожник, который не боится жары и морозов.
