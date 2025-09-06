Китайцы не помогут: грузовой автопарк РФ продолжает стареть

Автостат Инфо: две трети всех грузовиков в России имеют возраст 10 и более лет

По состоянию на конец июня 2025 года в России зарегистрировано 2,59 млн грузовых автомобилей – за последние полгода показатель подрос всего на 0,8%.

Прибавка в цифрах – 20,6 тысяч машин, причем иномарок стало больше на 16,3 тысяч, а отечественных грузовиков – лишь на 4,3 тысячи автомобилей. Однако по совокупному объему у российских марок пока преимущество перед иноземными: 56% (1,45 млн ед.) против 44% (1,15 млн ед.). Самые популярные машины – это все еще КАМАЗ, ГАЗ и Урал, формирующие основу грузового парка страны.

Также, несмотря на экспансию китайских брендов, среди иномарок главенствуют отнюдь не они: ключевые позиции удерживает техника Volvo (112,7 тыс.), MAN (104,4 тыс.) и Scania (96,3 тыс.). Но основные драйверы прироста – разумеется, именно «китайцы»: Shacman, Fuso, Hyundai и Sitrak.

Однако они не решают главную проблему: две трети всего российского парка грузовиков – это устаревшая техника, произведенная до 2016 года. Только 7,9 тысяч машин относятся к 2025 году, а пик поставок остался далеко позади: он был в 2023-м, когда ввезли 157 тысяч машин... Автопарк теряет эффективность: старые машины надо чаще ремонтировать и они прожорливее, констатируют эксперты.